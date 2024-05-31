У Харкові РФ влучила у багатоповерхівку: почалась пожежа, є поранені

Вибухи у Харкові пролунали в четвер ввечері, 30 травня. Російська Федерація знову завдає удару по місту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Ігора Терехова в Telegram та голову Харківської ОВА Олега Синєгубова у Telegram.

В ніч на п'ятницю, 31 травня, російські військові знову завдали удару по місту Харків. Як повідомляв мер Харкова Ігор Терехов, у місті лунали вибухи.

Пізніше він повідомив, що було зафіксовано два прильоти в район щільної житлової забудови. За словами Синєгубова, в результаті обстрілу є пошкодження цивільної інфраструктури.

"Інформація щодо постраждалих перевіряється. Огляд профільними службами триває", - написав він.

Оновлено о 00:08.

Терехов повідомив, що є потрапляння у багатоквартирний житловий будинок.

"Є руйнування і пожежа. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - написав він.

Синєгубов уточнив, що було влучання у п'ятиповерховий будинок. Під завалами можуть бути люди.

Оновлено о 00:25.

Терехов повідомив, що росіяни завдали повторного удару по тому ж місцю, куди й перші "приходи". За інформацією ДСНС, під завалами пʼятиповерхівки можуть бути люди.

Оновлено о 00:35.

Синєгубов повідомив, що вже відомо про одного постраждалого.

"На цю хвилину відомо про одного постраждалого, госпіталізований до медичної установи. Розбір та ліквідація пожежі тривають", - написав він.

Оновлено о 00:50.

Кількість постраждалих в наслідок обстрілу Харкова зросла до 8 осіб.

Оновлено о 01:10.

Терехов повідомив, що кількість постраждалих зросла до 12 осіб.

Обстріли Харкова

Харків постійно знаходиться під російськими обстрілами - там лунають вибухи декілька разів на день. Сьогодні російські війська завдавали ракетних ударів.

А в ніч на 30 травня в результаті чергової атаки постраждали семеро осіб.

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