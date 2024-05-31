ua en ru
Пт, 31 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Харкові РФ влучила у багатоповерхівку: почалась пожежа, є поранені

П'ятниця 31 травня 2024 00:11
UA EN RU
У Харкові РФ влучила у багатоповерхівку: почалась пожежа, є поранені Фото: Ігор Терехов (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Вибухи у Харкові пролунали в четвер ввечері, 30 травня. Російська Федерація знову завдає удару по місту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Ігора Терехова в Telegram та голову Харківської ОВА Олега Синєгубова у Telegram.

В ніч на п'ятницю, 31 травня, російські військові знову завдали удару по місту Харків. Як повідомляв мер Харкова Ігор Терехов, у місті лунали вибухи.

Пізніше він повідомив, що було зафіксовано два прильоти в район щільної житлової забудови. За словами Синєгубова, в результаті обстрілу є пошкодження цивільної інфраструктури.

"Інформація щодо постраждалих перевіряється. Огляд профільними службами триває", - написав він.

Оновлено о 00:08.

Терехов повідомив, що є потрапляння у багатоквартирний житловий будинок.

"Є руйнування і пожежа. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - написав він.

Синєгубов уточнив, що було влучання у п'ятиповерховий будинок. Під завалами можуть бути люди.

Оновлено о 00:25.

Терехов повідомив, що росіяни завдали повторного удару по тому ж місцю, куди й перші "приходи". За інформацією ДСНС, під завалами пʼятиповерхівки можуть бути люди.

Оновлено о 00:35.

Синєгубов повідомив, що вже відомо про одного постраждалого.

"На цю хвилину відомо про одного постраждалого, госпіталізований до медичної установи. Розбір та ліквідація пожежі тривають", - написав він.

Оновлено о 00:50.

Кількість постраждалих в наслідок обстрілу Харкова зросла до 8 осіб.

Оновлено о 01:10.

Терехов повідомив, що кількість постраждалих зросла до 12 осіб.

Обстріли Харкова

Харків постійно знаходиться під російськими обстрілами - там лунають вибухи декілька разів на день. Сьогодні російські війська завдавали ракетних ударів.

А в ніч на 30 травня в результаті чергової атаки постраждали семеро осіб.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Війна в Україні
NEWS
Зеленський та Байден готуються підписати угоду про безпеку. FT розповіло, де це станеться
Зеленський та Байден готуються підписати угоду про безпеку. FT розповіло, де це станеться
DAILY
Ставки вгору. Чому влада порушує обіцянку не збільшувати податки і що про це думає бізнес
Юрій Дощатов, Руслан Кисляк Ставки вгору. Чому влада порушує обіцянку не збільшувати податки і що про це думає бізнес