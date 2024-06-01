В Харькове уже 7 погибших из-за попадания РФ в дом

"До 7 увеличилось количество погибших в результате ударов по Новобаварскому району Харькова, среди них четверо мужчин и три женщины", - рассказал он.

По данным главы ОВА, поисковые работы продолжаются, под завалами могут находиться еще две женщины.

Обстрел Харькова

31 мая российские войска в очередной раз обстреляли Харьков, в том числе атаковали жилую пятиэтажку. Начался пожар. Враг атаковал город ракетами С-300.

В общей сложности в городе было зафиксировано 5 попаданий. Россияне целили исключительно в гражданскую инфраструктуру в Новобаварском районе города.