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В Харькове уже 7 погибших из-за попадания РФ в дом

Фото: в Харькове 7 людей погибли из-за удара по дому 31 мая (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты уже убили семерых человек, попав в дом в Харькове в пятницу, 31 мая. Еще два человека могут быть под завалами.

Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"До 7 увеличилось количество погибших в результате ударов по Новобаварскому району Харькова, среди них четверо мужчин и три женщины", - рассказал он.

По данным главы ОВА, поисковые работы продолжаются, под завалами могут находиться еще две женщины.

Обстрел Харькова

31 мая российские войска в очередной раз обстреляли Харьков, в том числе атаковали жилую пятиэтажку. Начался пожар. Враг атаковал город ракетами С-300. 

В общей сложности  в городе было зафиксировано 5 попаданий. Россияне целили исключительно в гражданскую инфраструктуру в Новобаварском районе города. 

 

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