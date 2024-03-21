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У Харкові встановили особи загиблих внаслідок удару 20 березня

Фото: у Харкові встановили особи загиблих внаслідок удару 20 березня (Facebook-сторінка Сергія Болвінова)
Автор: Іван Носальський

У Харкові було встановлено особи усіх загиблих через ракетний удар, який росіяни завдали вчора, 20 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника слідчого управління головного управління Нацполіції в Харківській області Сергія Болвінова у Facebook .

Він розповів, що двоє загиблих – макетники-дизайнери підприємства, яке займається вивісками. Їм було 51 та 42 роки. Чоловіки згоріли на п'ятому поверсі будівлі, у яку влучила ракета.

Також встановлені особи двох загиблих жінок. Одна з них працювала у будівлі, в яку влучила ракета, бухгалтером на підприємстві. Їй було 56 років, тіло знайшли на п'ятому поверсі.

За словами Болвінова, друга загибла - 54-річна менеджер зі збуту, її робоче місце теж було на п'ятому поверсі.

При цьому п'ятий загиблий, найімовірніше, колега цієї жінки. Він працював головним інженером на тому самому підприємстві. Вже завтра правоохоронці зможуть точно сказати, чи саме він є п'ятою жертвою удару окупантів.

Удар по Харкову

Нагадаємо, вчора, 20 березня, в одному з районів Харкова пролунав вибух. Пізніше стало відомо, що окупанти завдали ракетного удару по місту і потрапили до однієї з будівель. Почалася сильна пожежа.

В результаті такої атаки відомо про щонайменше п'ятьох загиблих. Під завалами будівлі можуть перебувати до десяти людей , заявив сьогодні голова Харківської ОВ Олег Синегубов.

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ХарківВійна Росії проти УкраїниРакетний удар