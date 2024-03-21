У Харкові встановили особи загиблих внаслідок удару 20 березня

Він розповів, що двоє загиблих – макетники-дизайнери підприємства, яке займається вивісками. Їм було 51 та 42 роки. Чоловіки згоріли на п'ятому поверсі будівлі, у яку влучила ракета.

Також встановлені особи двох загиблих жінок. Одна з них працювала у будівлі, в яку влучила ракета, бухгалтером на підприємстві. Їй було 56 років, тіло знайшли на п'ятому поверсі.

За словами Болвінова, друга загибла - 54-річна менеджер зі збуту, її робоче місце теж було на п'ятому поверсі.

При цьому п'ятий загиблий, найімовірніше, колега цієї жінки. Він працював головним інженером на тому самому підприємстві. Вже завтра правоохоронці зможуть точно сказати, чи саме він є п'ятою жертвою удару окупантів.