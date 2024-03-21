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В Харькове установили личности погибших в результате удара 20 марта

Фото: в Харькове установили личности погибших в результате удара 20 марта (Facebook-страница Сергея Болвинова)
Автор: Иван Носальский

В Харькове были установлены личности всех погибших из-за ракетного удара, который россияне нанесли вчера, 20 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника следственного управления главного управления Нацполиции в Харьковской области Сергея Болвинова в Facebook.

Он рассказал, что двое погибших - макетчики-дизайнеры предприятия, которое занимается вывесками. Им было 51 и 42 года. Мужчины сгорели на пятом этаже здания, в которое попала ракета. 

Также установлены личности двух погибших женщин. Одна из них работала в здании, в которое попала ракета, бухгалтером на предприятии. Ей было 56 лет, тело нашли на пятом этаже. 

По словам Болвинова, вторая погибшая - 54-летняя менеджер по сбыту, ее рабочее место тоже было на пятом этаже. 

При этом пятый погибший, вероятнее всего, коллега этой женщины. Он работал главным инженером на этом же предприятии. Уже завтра правоохранители смогут точно сказать, является ли именно он пятой жертвой удара оккупантов. 

Удар по Харькову

Напомним, вчера, 20 марта, в одном из районов Харькова прогремел взрыв. Позже стало известно, что оккупанты нанесли ракетный удар по городу и попали в одно из зданий. Начался сильный пожар.

В результате такой атаки известно о как минимум пяти погибших. Под завалами здания могут находиться до десяти человек, заявил сегодня глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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