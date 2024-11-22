У Харкові встановили головну ялинку міста: як вона виглядає і де її можна побачити (фото)

Як готуються до новорічних свят в Україні

Нагадаємо, у Харкові триває підготовка до новорічних та різдвяних свят з урахуванням вимог безпеки. Місто активно створює святкову атмосферу, незважаючи на виклики війни. На площі Свободи та біля оперного театру вже встановлені святкові інсталяції, а комунальні служби прикрашають територію біля мерії, відновлюючи декорації, пошкоджені обстрілами. Як і минулого року, на станціях метро плануються святкові заходи для дітей.

Також ми писали, що Київська міська державна адміністрація погодила встановлення головної ялинки країни на Софійській площі, однак остаточне рішення щодо монтажу ухвалюватиме Київська міська військова адміністрація. Традиційно ялинку планують прикрасити та запалити її вогні 6 грудня, у День святого Миколая.

Крім того, Київська міська державна адміністрація повідомила, що цього року не буде проводити традиційних новорічно-різдвяних масових заходів у столиці через воєнний стан та безпекову ситуацію. Департамент культури не організовуватиме культурно-мистецькі проекти, концерти та народні гуляння на відкритих локаціях.

Замість цього святкові заходи планують провести у муніципальних закладах культури, таких як театри, музеї та бібліотеки, з дотриманням всіх вимог безпеки. Програма цих заходів не буде публічно анонсована для забезпечення безпеки.

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