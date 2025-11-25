У Харкові воду подають за графіком після удару "шахедів": що відомо

За словами міського голови, вночі російські війська атакували підстанцію АТ "Харківобленерго" приблизно десятьма "шахедами". Саме ця підстанція є ключовою для подачі води до міста.

Через удар Харків тимчасово перейшов на резервні схеми живлення - систему "енергетичного острова", яку раніше розробили для подібних ситуацій.

Комунальні служби працюють над відновленням роботи системи після пошкодження енергооб’єкта. Наразі, за даними мера, близько 60% абонентів у місті забезпечені водою. У деяких районах діють тимчасові обмеження та знижений тиск через ремонтні роботи.