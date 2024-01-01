В Харкове ночью дистанционно запускали фейерверк. Полиция ищет нарушителей

В Харькове полиция ищет нарушителей, которые в ночь на 1 января запускали фейервек. Для этого они использовали специальную установку запуска салюта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области.

"Около полуночи в Слободском районе Харькова в полицию поступило несколько вызовов от граждан, что в парке неизвестные запустили фейерверк", - говорится в сообщении.

Выехавшие на место вызова полицейские обнаружили установку запуска фейерверка, к которой был выведен провод.

"Предварительно установлено, что фейерверк был запущен с помощью пульта для дистанционного запуска", - констатируют в полиции.

В настоящее время полиция принимает меры по установлению правонарушителей и привлечению их к ответственности.

Запрет фейорверков в Украине

Салюты в Украине запрещены с начала масштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года. На данный момент за запуск фейерверка можно получить как административный штраф, так и ограничение свободы.

При этом, подобные ограничения не мешают некоторым украинцам запускать салюты. Например в октябре 2023 года в Чернигове задержали двоих жителей города, которые запустили фейерверк в сквере на улице Ивана Мазепы.

А вот и совсем "свежий" случай. В новогоднюю ночь в полицию поступило несколько сообщений о том, что в Черкассах неизвестный запускал салюты. Правонарушителем оказался уроженец России, который проживает в украинском городе с 2014 года.