UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Харкові внаслідок обстрілу загинула людина

Фото: У Харкові внаслідок обстрілу загинула людина (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

В Харкові в результаті сьогоднішнього ракетного обстрілу загинула одна людина. При цьому отримали поранення семеро осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Харківської обласної прокуратури в Telegram.

За даними слідства, 16 липня приблизно о 18:50 російські окупанти завдали ракетний удар по території промислового підприємства у Основ‘янському районі Харкова.

Попередньо, двома ракетами типу С-300, випущеними з території Бєлгородської області РФ.

Наразі відомо про одного загиблого та трьох поранених - всі працівники промислового підприємства.

Оновлено.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що в результаті російського удару загинув цивільний чоловік 1999 року народження, який був працівником цивільного підприємства.

Атаки на Харків

Російські війська вдруге за день атакували Основ’янський район Харкова. В результаті обстрілів семеро постраждалих.

Крім того, в ніч на 16 липня російські окупанти вдались до ракетних ударів по території Харкова. Дві ракети вибухнули в повітрі. Ворог запустив 4 ракети ЗРК С-300 близько о 01:30 з території Бєлгородської області

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
харковВійна Росії проти України