В Харькове в результате обстрела погиб человек

По данным следствия, 16 июля примерно в 18:50 российские оккупанты нанесли ракетный удар по территории промышленного предприятия в Основянском районе Харькова.

Предварительно, двумя ракетами типа С-300, выпущенными с территории Белгородской области РФ.

Известно об одном погибшем и трех раненых - все работники промышленного предприятия.

Обновлено.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что в результате российского удара погиб гражданский мужчина 1999 года рождения, который был работником гражданского предприятия.

Атаки на Харьков

Российские войска второй раз за день атаковали Основянский район Харькова. В результате обстрелов семеро пострадавших.

Кроме того, в ночь на 16 июля российские кафиры прибегли к ракетным ударам по территории Харькова. Две ракеты взорвались в воздухе. Враг запустил 4 ракеты ЗРК С-300 около 01:30 с территории Белгородской области

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