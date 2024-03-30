У Харкові внаслідок обстрілу пошкоджено будинки, є поранений

Внаслідок обстрілу Харкова російськими військовими зафіксовано приліт по будинках, одна людина поранена.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Ігоря Терехова.
"Одна поранена людина у нас, в наслідок прильоту по району житлової забудови", - написав він.
У березні російські військові суттєво посилили обстріли України дронами типу "Шахед" і ракетами різних типів.
Ввечері у суботу, 30 березня, у Харкові пролунали вибухи. Окупанти вдарили керованим снарядом по цивільній інфраструктурі.
Під час масштабного ракетного обстрілу України 22 березня, Росія повністю зруйнувала Зміївську ТЕС в Харківській області.
29 березня терористи обстріляли три ТЕС, серйозно пошкодивши їхнє обладнання.
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