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У Харкові військовий стріляв з автомата біля дитячого майданчика

Ілюстративне фото (facebook-com-UA-National-Police)
Автор: Каріна Левицька, Юлія Акимова

У Харкові військовий відкрив вогонь з автомата перебуваючи поблизу дитячого майданчика.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

Джерела РБК-Україна повідомили, що за попередніми даними, чоловік був в неадекватному стані, можливо, під дією якогось препарату.

 

Потерпілих внаслідок даного інциденту немає. Правопорушника затримали спецпризначенці поліції на місці події. 

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, подія сталася на проспекті Перемоги, 72. 

Оновлено о 19:30.

За даними поліції Харківської області, сьогодні, 31 травня, близько 15:44 до поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий у військовій формі відкрив безпричинну стрілянину з автоматичної зброї в одному з житлових кварталів Харкова - на проспекті Перемоги. Очевидці також повідомили про вибух.

Вже о 16:20, за словами правоохоронців, було введено спеціальну поліцейську операцію "Грім".

Після прибуття на місце правоохоронці локалізували ситуацію, встановили особу зловмисника та розпочали перемовини. Попри законні вимоги поліцейських, чоловік відмовився здатися.

У результаті злагоджених дій спецпризначенців поліції зловмисника було затримано із застосуванням спецзасобів та вогнепальної зброї 

"Ніхто з громадян і поліцейських не постраждав. Операцію "Грім" завершено о 17:45", - додали в поліції.

За фактом події внесено відомості до ЄРДР за ч. 4 ст. 296 КК України — хуліганство із застосуванням зброї.

Схожі інциденти зі стріляниною

Нагадаємо, що днями у Києві невідома жінка влаштувала стрілянину поруч з під'їздом житлового будинку у Дніпровському районі.

Перебуваючи поруч із під’їздом жінка здійснила постріл у бік будівлі, після чого з місця події пішла.

Незадовго до цього, двоє чоловіків у Києві влаштували стрілянину під час їзди на автомобілі, поліція провела спецоперацію та відразу затримала порушників.

Ще раніше, а саме вдень четверга, 8 травня, невідомий влаштував стрілянину у Бучанському районі Київської області. В результаті було повідомлення про жертв.

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Харків