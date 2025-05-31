У Харкові військовий стріляв з автомата біля дитячого майданчика

Джерела РБК-Україна повідомили, що за попередніми даними, чоловік був в неадекватному стані, можливо, під дією якогось препарату.

Потерпілих внаслідок даного інциденту немає. Правопорушника затримали спецпризначенці поліції на місці події.

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, подія сталася на проспекті Перемоги, 72.

Оновлено о 19:30.

За даними поліції Харківської області, сьогодні, 31 травня, близько 15:44 до поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий у військовій формі відкрив безпричинну стрілянину з автоматичної зброї в одному з житлових кварталів Харкова - на проспекті Перемоги. Очевидці також повідомили про вибух.

Вже о 16:20, за словами правоохоронців, було введено спеціальну поліцейську операцію "Грім".

Після прибуття на місце правоохоронці локалізували ситуацію, встановили особу зловмисника та розпочали перемовини. Попри законні вимоги поліцейських, чоловік відмовився здатися.

У результаті злагоджених дій спецпризначенців поліції зловмисника було затримано із застосуванням спецзасобів та вогнепальної зброї

"Ніхто з громадян і поліцейських не постраждав. Операцію "Грім" завершено о 17:45", - додали в поліції.

За фактом події внесено відомості до ЄРДР за ч. 4 ст. 296 КК України — хуліганство із застосуванням зброї.