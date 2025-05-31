В Харькове военный стрелял из автомата возле детской площадки

Источники РБК-Украина сообщили, что по предварительным данным, мужчина был в неадекватном состоянии, возможно, под действием какого-то препарата.

Пострадавших вследствие данного инцидента нет. Правонарушителя задержали спецназовцы полиции на месте происшествия.

Как сообщают местные Telegram-каналы, происшествие произошло на проспекте Победы, 72.

Обновлено в 19:30.

По данным полиции Харьковской области, сегодня, 31 мая, около 15:44 в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный в военной форме открыл беспричинную стрельбу из автоматического оружия в одном из жилых кварталов Харькова - на проспекте Победы. Очевидцы также сообщили о взрыве.

Уже в 16:20, по словам правоохранителей, была введена специальная полицейская операция "Гром".

По прибытии на место правоохранители локализовали ситуацию, установили личность злоумышленника и начали переговоры. Несмотря на законные требования полицейских, мужчина отказался сдаться.

В результате слаженных действий спецназовцев полиции злоумышленник был задержан с применением спецсредств и огнестрельного оружия

"Никто из граждан и полицейских не пострадал. Операция "Гром" завершена в 17:45", - добавили в полиции.

По факту происшествия внесены сведения в ЕРДР по ч. 4 ст. 296 УК Украины - хулиганство с применением оружия.