Під Києвом чоловік відкрив вогонь по людях, є загиблі: перші деталі
Вдень четверга, 8 квітня, невідомий влаштував стрілянину у Бучанському районі Київської області. Відомо, що є жертви.
Про це у коментарі РБК-Україна розповіла речниця Нацполіції Юлія Гірдвіліс.
За даними поліції, сьогодні о 15:22 до поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Софіївська Борщагівка чоловік розстріляв громадян.
"Наразі на місці події працюють усі екстрені служби та проводиться спецоперація із затримання зловмисника", - заявили у поліції.
Станом на 16:40 інші деталі події не відомі. Також не уточнюється, яка кількість людей загинула.
Раніше ми писали про те, що на Великдень, 20 квітня, у Кам'янському чоловік влаштував стрілянину з автомата. Правоохоронці його вже затримали. Як дізналося РБК-Україна стрілянина стала наслідком конфлікту між цивільним і військовим.
Ще раніше, у Подільському районі Києва 20 березня, сталася стрілянина в офісній будівлі. Стрілець після злочину наклав на себе руки.
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