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Під Києвом чоловік відкрив вогонь по людях, є загиблі: перші деталі

Четвер 08 травня 2025 16:39
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Під Києвом чоловік відкрив вогонь по людях, є загиблі: перші деталі Ілюстративне фото: у селі Софіївська Борщагівка чоловік розстріляв людей (Getty Images)
Автор: Наталія Кава, Юлія Акимова

Вдень четверга, 8 квітня, невідомий влаштував стрілянину у Бучанському районі Київської області. Відомо, що є жертви.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіла речниця Нацполіції Юлія Гірдвіліс.

За даними поліції, сьогодні о 15:22 до поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Софіївська Борщагівка чоловік розстріляв громадян.

"Наразі на місці події працюють усі екстрені служби та проводиться спецоперація із затримання зловмисника", - заявили у поліції.

Станом на 16:40 інші деталі події не відомі. Також не уточнюється, яка кількість людей загинула.

Раніше ми писали про те, що на Великдень, 20 квітня, у Кам'янському чоловік влаштував стрілянину з автомата. Правоохоронці його вже затримали. Як дізналося РБК-Україна стрілянина стала наслідком конфлікту між цивільним і військовим.

Ще раніше, у Подільському районі Києва 20 березня, сталася стрілянина в офісній будівлі. Стрілець після злочину наклав на себе руки.

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