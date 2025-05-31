ua en ru
Сб, 31 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Харкові військовий стріляв з автомата біля дитячого майданчика

Харків, Субота 31 травня 2025 18:57
UA EN RU
У Харкові військовий стріляв з автомата біля дитячого майданчика Ілюстративне фото (facebook-com-UA-National-Police)
Автор: Каріна Левицька, Юлія Акимова

У Харкові військовий відкрив вогонь з автомата перебуваючи поблизу дитячого майданчика.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

Джерела РБК-Україна повідомили, що за попередніми даними, чоловік був в неадекватному стані, можливо, під дією якогось препарату.

Потерпілих внаслідок даного інциденту немає. Правопорушника затримали спецпризначенці поліції на місці події.

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, подія сталася на проспекті Перемоги, 72.

Оновлено о 19:30.

За даними поліції Харківської області, сьогодні, 31 травня, близько 15:44 до поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий у військовій формі відкрив безпричинну стрілянину з автоматичної зброї в одному з житлових кварталів Харкова - на проспекті Перемоги. Очевидці також повідомили про вибух.

Вже о 16:20, за словами правоохоронців, було введено спеціальну поліцейську операцію "Грім".

Після прибуття на місце правоохоронці локалізували ситуацію, встановили особу зловмисника та розпочали перемовини. Попри законні вимоги поліцейських, чоловік відмовився здатися.

У результаті злагоджених дій спецпризначенців поліції зловмисника було затримано із застосуванням спецзасобів та вогнепальної зброї

"Ніхто з громадян і поліцейських не постраждав. Операцію "Грім" завершено о 17:45", - додали в поліції.

За фактом події внесено відомості до ЄРДР за ч. 4 ст. 296 КК України — хуліганство із застосуванням зброї.

Схожі інциденти зі стріляниною

Нагадаємо, що днями у Києві невідома жінка влаштувала стрілянину поруч з під'їздом житлового будинку у Дніпровському районі.

Перебуваючи поруч із під’їздом жінка здійснила постріл у бік будівлі, після чого з місця події пішла.

Незадовго до цього, двоє чоловіків у Києві влаштували стрілянину під час їзди на автомобілі, поліція провела спецоперацію та відразу затримала порушників.

Ще раніше, а саме вдень четверга, 8 травня, невідомий влаштував стрілянину у Бучанському районі Київської області. В результаті було повідомлення про жертв.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків
NEWS
Росіяни втратили за добу понад 1200 солдатів і 54 артсистеми, - Генштаб
Росіяни втратили за добу понад 1200 солдатів і 54 артсистеми, - Генштаб
DAILY
Примус до миру. Чому Росія нарощує удари по Україні, поки Кремль "готується" до переговорів
Уляна Безпалько, Юлія Акимова, Дмитро Олійник Примус до миру. Чому Росія нарощує удари по Україні, поки Кремль "готується" до переговорів