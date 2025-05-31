В Харькове военный стрелял из автомата возле детской площадки
В Харькове военный открыл огонь из автомата находясь вблизи детской площадки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.
Источники РБК-Украина сообщили, что по предварительным данным, мужчина был в неадекватном состоянии, возможно, под действием какого-то препарата.
Пострадавших вследствие данного инцидента нет. Правонарушителя задержали спецназовцы полиции на месте происшествия.
Как сообщают местные Telegram-каналы, происшествие произошло на проспекте Победы, 72.
Обновлено в 19:30.
По данным полиции Харьковской области, сегодня, 31 мая, около 15:44 в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный в военной форме открыл беспричинную стрельбу из автоматического оружия в одном из жилых кварталов Харькова - на проспекте Победы. Очевидцы также сообщили о взрыве.
Уже в 16:20, по словам правоохранителей, была введена специальная полицейская операция "Гром".
По прибытии на место правоохранители локализовали ситуацию, установили личность злоумышленника и начали переговоры. Несмотря на законные требования полицейских, мужчина отказался сдаться.
В результате слаженных действий спецназовцев полиции злоумышленник был задержан с применением спецсредств и огнестрельного оружия
"Никто из граждан и полицейских не пострадал. Операция "Гром" завершена в 17:45", - добавили в полиции.
По факту происшествия внесены сведения в ЕРДР по ч. 4 ст. 296 УК Украины - хулиганство с применением оружия.
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Напомним, что на днях в Киеве неизвестная женщина устроила стрельбу рядом с подъездом жилого дома в Днепровском районе.
Находясь рядом с подъездом женщина произвела выстрел в сторону здания, после чего с места происшествия ушла.
Незадолго до этого, двое мужчин в Киеве устроили стрельбу во время езды на автомобиле, полиция провела спецоперацию и сразу задержала нарушителей.
Еще раньше, а именно днем четверга, 8 мая, неизвестный устроил стрельбу в Бучанском районе Киевской области. В результате было сообщение о жертвах.
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