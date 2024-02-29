UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Харкові вимірюватимуть швидкість руху авто: на яких дорогах з'являться радари

Фото: у Харкові вимірюватимуть швидкість руху авто на деяких дорогах (patrol police gov ua)
Автор: Наталія Юрченко

У Харкові почнуть знову вимірювати швидкість руху автівок. На деяких трасах почнуть працювати патрульні з приладами TruCAM.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Харкова у Facebook.

З 29 лютого патрульні з TruCam будуть працювати на дорогах Харкова, а саме:

  • Харківське шосе;
  • проспект Гагаріна;
  • проспект Героїв Харкова;
  • вулиця Полтавський Шлях;
  • проспект Льва Ландау;
  • проспект Науки;
  • вулиця Героїв Праці.

Також швидкість вимірюватимуть у Харківській області на трасах М-03 Київ-Харків-Довжанський та М-18 Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта.

Поліція нагадала, що за перевищення швидкості більше як на 20 км/год загрожує штраф у розмірі 340 гривень. За перевищення швидкості більше як на 50 км/год доведеться заплатити штраф у 1700 гривень.

Також патрульні зазначають, що минулого року у Харківській області через перевищення швидкості зафіксували 952 ДТП з потерпілими, в яких загинуло 164 та травмувалося 1152 особи.

Нагадаємо, у регіонах, де тривають активні бойові дії, зокрема в Донецькій та Луганській областях, прилади для вимірюванням швидкості тимчасово не використовуються, а в Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Херсонській - використовуються на окремих ділянках.

 

Раніше поліція нагадала водіям про одне з "найпопулярніших" порушень на дорогах, штраф за яке становить майже 700 гривень.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповідало, які документи потрібні для переоформлення авто.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
TruCAMХарківПатрульна службаПоліцейські