В Харькове будут измерять скорость движения авто: на каких дорогах появятся радары

В Харькове начнут снова измерять скорость движения автомобилей. На некоторых трассах начнут работать патрульные с приборами TruCAM.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Харькова в Facebook.

С 29 февраля патрульные с TruCam будут работать на дорогах Харькова, а именно:

Харьковское шоссе;

проспект Гагарина;

проспект Героев Харькова;

улица Полтавский Путь;

проспект Льва Ландау;

проспект Науки;

улица Героев Труда.

Также скорость будут измеряться в Харьковской области на трассах М-03 Киев-Харьков-Довжанский и М-18 Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта.

Полиция напомнила, что за превышение скорости более чем на 20 км/ч грозит штраф в размере 340 гривен. За превышение скорости более чем на 50 км/ч придется заплатить штраф в 1700 гривен.

Также патрульные отмечают, что в прошлом году в Харьковской области из-за превышения скорости зафиксировали 952 ДТП с пострадавшими, в которых погибло 164 и травмировалось 1152 человека.

Напомним, в регионах, где продолжаются активные боевые действия, в частности в Донецкой и Луганской областях, приборы для измерения скорости временно не используются, а в Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Херсонской - используются на отдельных участках.