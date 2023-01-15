В Харкові викрили торговця зброєю: вилучили автомати, тротил та набої

За даними міністерства, в жовтні минулого року до працівників кримінальної поліції надійшла оперативна інформація про можливу причетність до продажу зброї та боєприпасів уродженця Дніпропетровської області, мешканця міста Харкова.

14 січня 2023 року під час збуту порушником автомата АК-74, п’яти гранат РГН із запалами, більше тисячі патронів калібру 5,45 мм та двох протитанкових мін на суму 160 000 гривень 34-річного уродженця Дніпропетровської області, що нині мешкав в місті Харків, було затримано.

Під час проведення санкціонованих обшуків у чоловіка вилучено склад зброї та вибухонебезпечних предметів, серед яких автомати, гранати, гранатомети, тротил та окопні снаряди. Загалом вилучено:

два автомати;

близько 30 гранат;

пристрій для безшумної стрільби;

більш як 3,7 тисячі набоїв;

майже 5 кг тротилу;

3 ручних гранатомети;

пістолет;

димові шашки;

понад 60 акумулятивних реактивних снарядів різного типу;

4 окопні снаряди;

12 стартових порохових зарядів до ручних гранатометів.

Вилучена зброя, боєприпаси та вибухівка направлені для проведення експертного дослідження. Наразі чоловіку загрожує до 7 років за ґратами з конфіскацією.