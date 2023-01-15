UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Харкові викрили торговця зброєю: вилучили автомати, тротил та набої

Фото: в Харкові викрили торговця зброєю (mvs.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Вчора, 14 січня, харківські оперативники затримали торгівця зброєю. В ході обшуків в чоловіка вилучили автомати, тротил та набої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ.

За даними міністерства, в жовтні минулого року до працівників кримінальної поліції надійшла оперативна інформація про можливу причетність до продажу зброї та боєприпасів уродженця Дніпропетровської області, мешканця міста Харкова.

14 січня 2023 року під час збуту порушником автомата АК-74, п’яти гранат РГН із запалами, більше тисячі патронів калібру 5,45 мм та двох протитанкових мін на суму 160 000 гривень 34-річного уродженця Дніпропетровської області, що нині мешкав в місті Харків, було затримано.

Під час проведення санкціонованих обшуків у чоловіка вилучено склад зброї та вибухонебезпечних предметів, серед яких автомати, гранати, гранатомети, тротил та окопні снаряди. Загалом вилучено:

  • два автомати;
  • близько 30 гранат;
  • пристрій для безшумної стрільби;
  • більш як 3,7 тисячі набоїв;
  • майже 5 кг тротилу;
  • 3 ручних гранатомети;
  • пістолет;
  • димові шашки;
  • понад 60 акумулятивних реактивних снарядів різного типу;
  • 4 окопні снаряди;
  • 12 стартових порохових зарядів до ручних гранатометів.

Вилучена зброя, боєприпаси та вибухівка направлені для проведення експертного дослідження. Наразі чоловіку загрожує до 7 років за ґратами з конфіскацією.

Нагадаємо, днями СБУ затримали злочинне угруповання в Полтавській області, яке тероризувало і намагалось тримати в страху місцевих жителів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство внутрішніх справ УкраїниЗброя в Україні