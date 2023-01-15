В Харькове разоблачили торговца оружием: изъяли автоматы, тротил и патроны

По данным министерства, в октябре прошлого года сотрудникам криминальной полиции поступила оперативная информация о возможной причастности к продаже оружия и боеприпасов уроженца Днепропетровской области, жителя города Харькова.

14 января 2023 во время сбыта нарушителем автомата АК-74, пяти гранат РГН с запалами, более тысячи патронов калибра 5,45 мм и двух противотанковых мин на сумму 160 000 гривен 34-летнего уроженца Днепропетровской области, ныне проживавшего в городе Харькове, задержали.

Во время проведения санкционированных обысков у мужчины изъят оружейный состав и взрывоопасные предметы, среди которых автоматы, гранаты, гранатометы, тротил и окопные снаряды. В общей сложности изъято:

два автомата;

около 30 гранат;

устройство для бесшумной стрельбы;

более 3,7 тысячи патронов;

почти 5 кг тротила;

3 ручных гранатомета;

пистолет;

дымовые шашки;

более 60 аккумулятивных реактивных снарядов разного типа;

4 окопных снаряда;

12 стартовых пороховых зарядов к ручным гранатометам.

Изъятое оружие, боеприпасы и взрывчатка направлены на проведение экспертного исследования. Мужчине грозит до 7 лет за решеткой с конфискацией.