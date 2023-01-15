В Харькове разоблачили торговца оружием: изъяли автоматы, тротил и патроны

Вчера, 14 января, харьковские оперативники задержали торговца оружием. В ходе обысков у мужчины изъяли автоматы, тротил и патроны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел.
По данным министерства, в октябре прошлого года сотрудникам криминальной полиции поступила оперативная информация о возможной причастности к продаже оружия и боеприпасов уроженца Днепропетровской области, жителя города Харькова.
14 января 2023 во время сбыта нарушителем автомата АК-74, пяти гранат РГН с запалами, более тысячи патронов калибра 5,45 мм и двух противотанковых мин на сумму 160 000 гривен 34-летнего уроженца Днепропетровской области, ныне проживавшего в городе Харькове, задержали.
Во время проведения санкционированных обысков у мужчины изъят оружейный состав и взрывоопасные предметы, среди которых автоматы, гранаты, гранатометы, тротил и окопные снаряды. В общей сложности изъято:
Изъятое оружие, боеприпасы и взрывчатка направлены на проведение экспертного исследования. Мужчине грозит до 7 лет за решеткой с конфискацией.
Напомним, на днях СБУ задержали преступную группировку в Полтавской области, которая терроризировала и пыталась держать в страхе местных жителей.
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