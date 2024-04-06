У Харкові відключення світла: енергетики терміново звернулися до жителів

У Харкові 6 квітня діють графіки відключення світла. Енергетики закликають жителів знизити споживання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міненерго та "Харківобленерго".
За даними Міненерго, у Харківській області діють погодинні графіки відключень світла. Через обмеження знеструмлено 300 тисяч абонентів. При цьому дефіциту електроенергії в енергосистемі немає.
"Харківобленерго" просить жителів Харкова за можливості зменшити енергоспоживання. Якщо світла довго не було, то після появи потрібно утримуватися від увімкнення одразу всіх електроприладів.
"Внаслідок перевантаження можуть відключатися автоматичні вимикачі у вашому домоволодінні, що призводить до знеструмлення осель та необґрунтованих звернень щодо відновлення електропостачання", - йдеться у повідомленні.
Варто зазначити, що опалювальний сезон в Україні завершився, його вдалося пройти без відключень світла.
Проте у березні Росія відновила удари по енергетиці. Після масованих атак були перебої зі світлом у декількох областях, найважча ситуація була у Харкові та області. Там досі частково діють відключення світла. Як відомо, у регіоні була серйозно пошкоджена Зміївська ТЕС.
Крім того, під час атаки 22 березня були пошкоджені всі блоки Бурштинської та Ладижинської ТЕЦ.
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