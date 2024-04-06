У Харкові відключення світла: енергетики терміново звернулися до жителів

За даними Міненерго, у Харківській області діють погодинні графіки відключень світла. Через обмеження знеструмлено 300 тисяч абонентів. При цьому дефіциту електроенергії в енергосистемі немає.

"Харківобленерго" просить жителів Харкова за можливості зменшити енергоспоживання. Якщо світла довго не було, то після появи потрібно утримуватися від увімкнення одразу всіх електроприладів.

"Внаслідок перевантаження можуть відключатися автоматичні вимикачі у вашому домоволодінні, що призводить до знеструмлення осель та необґрунтованих звернень щодо відновлення електропостачання", - йдеться у повідомленні.