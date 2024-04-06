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В Харькове отключения света: энергетики срочно обратились к жителям

Фото: энергетики срочно обратились к жителям Харькова (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Харькове 6 апреля действуют графики отключения света. Энергетики призывают жителей снизить потребление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго и "Харьковоблэнерго".

По данным Минэнерго, в Харьковской области действуют почасовые графики отключения света. Из-за ограничений обесточено 300 тысяч абонентов. При этом дефицита электроэнергии в энергосистеме отсутствует.

"Харьковоблэнерго" просит жителей Харькова по возможности уменьшить энергопотребление. Если света долго не было, то после появления необходимо удержаться от включения сразу всех электроприборов.

"В результате перегрузки могут отключаться автоматические выключатели в вашем домовладении, что приводит к обесточиванию жилья и необоснованным обращениям по возобновлению электроснабжения", - говорится в сообщении.

 

Ситуация со светом в Украине

Следует отметить, что отопительный сезон в Украине завершился, его удалось пройти без отключений света.

Однако в марте Россия возобновила удары по энергетике. После массированных атак были перебои со светом в нескольких областях, самая тяжелая ситуация была в Харькове и области. Там до сих пор частично действуют отключения света. Как известно, в регионе была серьезно повреждена Змиевская ТЭС.

Кроме того, во время атаки 22 марта были повреждены все блоки Бурштынской и Ладыжинской ТЭЦ.

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МинэнергоенергетикиХарьковЭлектроэнергияОтключения света