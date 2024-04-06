В Харькове отключения света: энергетики срочно обратились к жителям

По данным Минэнерго, в Харьковской области действуют почасовые графики отключения света. Из-за ограничений обесточено 300 тысяч абонентов. При этом дефицита электроэнергии в энергосистеме отсутствует.

"Харьковоблэнерго" просит жителей Харькова по возможности уменьшить энергопотребление. Если света долго не было, то после появления необходимо удержаться от включения сразу всех электроприборов.

"В результате перегрузки могут отключаться автоматические выключатели в вашем домовладении, что приводит к обесточиванию жилья и необоснованным обращениям по возобновлению электроснабжения", - говорится в сообщении.