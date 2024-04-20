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У Харкові вибухи. Окупанти б'ють по місту

Фото: у Харкові прогреміли вибухи 20 квітня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

20 квітня у Харкові пролунали вибухи. Окупанти б'ють містом, у регіоні оголошено тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.

"У Харкові чутно вибух. Будьте обережні", - написав Терехов.

Голова ОВА Олег Синєгубов зазначив, що росіяни б'ють по місту.

"Окупанти завдають ударів! Перебувайте в укриттях", - порадив він.

Вибухи в Україні 20 квітня

В Україні від ранку 20 квітня не замовкають тривоги. Вони звучать у різних регіонах, сповіщаючи про загрозу балістики чи російську тактичну авіацію.

До цього вибухи лунали в Запоріжжі та в Дніпрі. Причому, у Дніпрі їх чули вже на той час двічі, хоча вперше їхнім епіцентром був Кам'янський район Дніпропетровської області.

Крім того, рано вранці 20 квітня вибухи лунали в Запоріжжі та в Одесі. Окупанти атакували ці міста. У Запоріжжі, наприклад, удар зазнав промислової інфраструктури.

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ХарківВибухи