У Харкові вибухи. Окупанти б'ють по місту

"У Харкові чутно вибух. Будьте обережні", - написав Терехов.

Голова ОВА Олег Синєгубов зазначив, що росіяни б'ють по місту.

"Окупанти завдають ударів! Перебувайте в укриттях", - порадив він.

Вибухи в Україні 20 квітня

В Україні від ранку 20 квітня не замовкають тривоги. Вони звучать у різних регіонах, сповіщаючи про загрозу балістики чи російську тактичну авіацію.

До цього вибухи лунали в Запоріжжі та в Дніпрі. Причому, у Дніпрі їх чули вже на той час двічі, хоча вперше їхнім епіцентром був Кам'янський район Дніпропетровської області.

Крім того, рано вранці 20 квітня вибухи лунали в Запоріжжі та в Одесі. Окупанти атакували ці міста. У Запоріжжі, наприклад, удар зазнав промислової інфраструктури.