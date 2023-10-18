У Харкові вибухи. Окупанти б'ють по місту, є проблеми зі світлом

"Увага! В місті чути вибухи. Дотримуйтеся правил безпеки. Пройдіть в укриття. Про всі влучання в інфраструктуру міста, поранених повідомляйте на спецлінію 102", - йдеться в повідомленні обласної поліції.

Як зазначив голова ОВА, окупанти завдають ударів по Харкову та області.

"Перебувайте в укриттях!" - написав він.

Проблеми зі світлом у місті

За словами мера Харкова Ігоря Терехова, Харків знову обстрілюють.

"Є певні проблеми зі світлом, але служби відразу після "прильоту" почали роботу по стабілізації напруги", - зазначив він.

"Приліт" в одному з районів

За даними Терехова, вже зафіксовано удар по одному з районів, попередньо по Індустріальному району.

Трохи пізніше голова ОВА розповів, що дійсно окупанти завдали удару по Індустріальному району Харкова.

"Тип озброєння встановлюється. Є пошкодження електромережі, можливі перебої зі світлом. Фахівці екстрених служб працюють на місці та фіксують наслідки чергового російського терору", - зазначив Синєгубов.

Обстріли Запоріжжя та Дніпровського району

Рано вранці окупанти поцілили в багатоповерхівку в Запоріжжі. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще троє були травмовані. Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

Крім того, після вибухів в Запоріжжі і Дніпрі трохи пізніше вранці, з'ясувалось, що російські війська обстріляли Дніпровський район Дніпропетровської області. Ворог атакував по приватних будинках в селі Обухівка - одна людина загинула, ще 4 отримали поранення.