У Харкові вибухи. Окупанти б'ють по місту, є проблеми зі світлом

В Харкові лунають вибухи у середу, 18 жовтня. Російські війська прямо зараз обстрілюють місто, виникли проблеми зі світлом.
Детальніше - у матеріалі РБК-Україна.
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Telegram-канал поліції Харківської області, Telegram-канал голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, Telegram-канал мера Харкова Ігоря Терехова.
"Увага! В місті чути вибухи. Дотримуйтеся правил безпеки. Пройдіть в укриття. Про всі влучання в інфраструктуру міста, поранених повідомляйте на спецлінію 102", - йдеться в повідомленні обласної поліції.
Як зазначив голова ОВА, окупанти завдають ударів по Харкову та області.
"Перебувайте в укриттях!" - написав він.
За словами мера Харкова Ігоря Терехова, Харків знову обстрілюють.
"Є певні проблеми зі світлом, але служби відразу після "прильоту" почали роботу по стабілізації напруги", - зазначив він.
За даними Терехова, вже зафіксовано удар по одному з районів, попередньо по Індустріальному району.
Трохи пізніше голова ОВА розповів, що дійсно окупанти завдали удару по Індустріальному району Харкова.
"Тип озброєння встановлюється. Є пошкодження електромережі, можливі перебої зі світлом. Фахівці екстрених служб працюють на місці та фіксують наслідки чергового російського терору", - зазначив Синєгубов.
Рано вранці окупанти поцілили в багатоповерхівку в Запоріжжі. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще троє були травмовані. Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.
Крім того, після вибухів в Запоріжжі і Дніпрі трохи пізніше вранці, з'ясувалось, що російські війська обстріляли Дніпровський район Дніпропетровської області. Ворог атакував по приватних будинках в селі Обухівка - одна людина загинула, ще 4 отримали поранення.
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