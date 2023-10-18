В Харькове взрывы. Оккупанты бьют по городу, есть проблемы со светом

В Харькове раздаются взрывы в среду, 18 октября. Российские войска прямо сейчас обстреливают город, возникли проблемы со светом.
Детальнее - в материале РБК-Украина.
При подготовке материала использовались источники: Telegram-канал полиции Харьковской области, Telegram-канал главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, Telegram-канал мэра Харькова Игоря Терехова.
"Внимание! В городе слышны взрывы. Соблюдайте правила безопасности. Пройдите в укрытие. Обо всех попаданиях в инфраструктуру города, раненых сообщайте на спецлинию 102", - говорится в сообщении областной полиции.
Как отметил глава ОВА, оккупанты наносят удары по Харькову и области.
"Находитесь в укрытиях!" - написал он.
По словам мэра Харькова Игоря Терехова, Харьков снова обстреливают.
"Есть определенные проблемы со светом, но службы сразу после "прилета" начали работу по стабилизации напряжения", - отметил он.
По данным Терехова, уже зафиксирован удар по одному из районов, предварительно по Индустриальному району.
Ранним утром атаковали многоэтажку в Запорожье. В результате атаки погибли два человека, еще трое были травмированы. Детальнее - в материале РБК-Украина.
Кроме того, после взрывов в Запорожье и Днепре чуть позже утром выяснилось, что российские войска обстреляли Днепровский район Днепропетровской области. Враг атаковал по частным домам в селе Обуховка - один человек погиб, еще 4 получили ранения.
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