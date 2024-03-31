У Харкові вдруге за вечір пролунав вибух, є приліт

Ситуація в Харкові

За декілька годин до цього в Харкові також чули вибух. Однак інформації про прильоти у місті не надходила.

Водночас стало відомо, що під ворожим обстрілом опинилося одне з сіл Зміївського району в Харківській області. Там в результаті російського удару постраждали п'ятеро людей.

Зазвичай росіяни завдають ударів по Харкову з систем С-300, але цього тижня російська армія вперше завдала удару по Харкову за допомогою керованого боєприпасу УМПБ Д-30 СН, який виготовлений на базі авіабомби ФАБ-250.

Вчора росіяни знову атакували Харків керованим боєприпасом. Під прицілом ворога були житлові будинки, а в результаті прильоту постраждали дві людини.

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