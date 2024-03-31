В Харькове второй раз за вечер прозвучал взрыв, есть прилет

"Предварительно прилет в город. Где именно - сейчас выясняем. Просьба ко всем горожанам находиться в безопасных местах", - написал глава города в своем Telegram-канале.

Другой информации по состоянию на 22:25 о взрыве в Харькове нет.

Обновлено 22:35.

По словам Терехова, прилет был рядом с жилой застройкой в центральном районе Харькова.

"На месте удара работают все соответствующие службы и волонтеры. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - добавил он.

Обновлено 22:58.

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram-канале, оккупанты ударили по гражданской инфраструктуре в Шевченковском районе Харькова.

"Повреждены гражданские помещения, автомобили. По состоянию на сейчас - без пострадавших. Осмотр места продолжается. Тип вооружения устанавливается. Возможны повторные запуски, находитесь в укрытиях", - подчеркнул он.