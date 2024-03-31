В Харькове второй раз за вечер прозвучал взрыв, есть прилет

В Харькове вечером 31 марта раздался взрыв. Перед этим воздушные силы предупреждали о пусках вражеских управляемых авиационных бомб в Харьковской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова и Воздушные силы.
"Предварительно прилет в город. Где именно - сейчас выясняем. Просьба ко всем горожанам находиться в безопасных местах", - написал глава города в своем Telegram-канале.
Другой информации по состоянию на 22:25 о взрыве в Харькове нет.
Обновлено 22:35.
По словам Терехова, прилет был рядом с жилой застройкой в центральном районе Харькова.
"На месте удара работают все соответствующие службы и волонтеры. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - добавил он.
Обновлено 22:58.
Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram-канале, оккупанты ударили по гражданской инфраструктуре в Шевченковском районе Харькова.
"Повреждены гражданские помещения, автомобили. По состоянию на сейчас - без пострадавших. Осмотр места продолжается. Тип вооружения устанавливается. Возможны повторные запуски, находитесь в укрытиях", - подчеркнул он.
За несколько часов до этого в Харькове тоже слышали взрыв. Однако информация о прилетах в городе не поступала.
В то же время, стало известно, что под вражеским обстрелом оказалось одно из сел Змиевского района в Харьковской области. Там в результате российского удара пострадали пять человек.
Обычно россияне наносят удары по Харькову из систем С-300, но на этой неделе российская армия впервые нанесла удар по Харькову с помощью управляемого боеприпаса УМПБ Д-30 СН, изготовленного на базе авиабомбы ФАБ-250.
Вчера россияне снова атаковали Харьков управляемым боеприпасом. Под прицелом врага были жилые дома, а в результате прилета пострадали два человека.
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