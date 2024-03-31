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В Харькове второй раз за вечер прозвучал взрыв, есть прилет

Фото: в Харькове раздался взрыв (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Харькове вечером 31 марта раздался взрыв. Перед этим воздушные силы предупреждали о пусках вражеских управляемых авиационных бомб в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова и Воздушные силы.

"Предварительно прилет в город. Где именно - сейчас выясняем. Просьба ко всем горожанам находиться в безопасных местах", - написал глава города в своем Telegram-канале.

Другой информации по состоянию на 22:25 о взрыве в Харькове нет.

Обновлено 22:35.

По словам Терехова, прилет был рядом с жилой застройкой в центральном районе Харькова.

"На месте удара работают все соответствующие службы и волонтеры. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - добавил он.

Обновлено 22:58.

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram-канале, оккупанты ударили по гражданской инфраструктуре в Шевченковском районе Харькова.

"Повреждены гражданские помещения, автомобили. По состоянию на сейчас - без пострадавших. Осмотр места продолжается. Тип вооружения устанавливается. Возможны повторные запуски, находитесь в укрытиях", - подчеркнул он.

Ситуация в Харькове

За несколько часов до этого в Харькове тоже слышали взрыв. Однако информация о прилетах в городе не поступала.

В то же время, стало известно, что под вражеским обстрелом оказалось одно из сел Змиевского района в Харьковской области. Там в результате российского удара пострадали пять человек.

Обычно россияне наносят удары по Харькову из систем С-300, но на этой неделе российская армия впервые нанесла удар по Харькову с помощью управляемого боеприпаса УМПБ Д-30 СН, изготовленного на базе авиабомбы ФАБ-250.

Вчера россияне снова атаковали Харьков управляемым боеприпасом. Под прицелом врага были жилые дома, а в результате прилета пострадали два человека.

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ХарьковВзрывобстрел Харькова