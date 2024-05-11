У Харкові вдруге за ніч пролунали вибухи. На цей раз звук першого вибуху було чути за хвилину після оголошення повітряної тривоги.

Після відбою попередньої загрози о 02:07 Повітряні Сили ЗСУ про нові загрози не повідомляли.

"Харків та Харківський район: перебувайте в укриттях! Окупанти завдають удари", - написав о 2:51 Синєгубов.

Вже о 2:49 Суспільне Харків повідомило про звук вибуху. Про другий вибух видання написало о 3:01.

Чергову повітряну тривогу у місті було оголошено о 2:48.

Перші вибухи пролунали у місті близько опівночі. ПС ЗСУ повідомили перед цим про ракетну загрозу для Харківської та Полтавській областей.

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