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У Харкові вдруге за ніч пролунали вибухи

Субота 11 травня 2024 03:27
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У Харкові вдруге за ніч пролунали вибухи Ілюстративне фото (acebook.com/p/Сергій-Крук)
Автор: Вадим Ребрина

У Харкові вдруге за ніч пролунали вибухи. На цей раз звук першого вибуху було чути за хвилину після оголошення повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне та голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Чергову повітряну тривогу у місті було оголошено о 2:48.

Вже о 2:49 Суспільне Харків повідомило про звук вибуху. Про другий вибух видання написало о 3:01.

"Харків та Харківський район: перебувайте в укриттях! Окупанти завдають удари", - написав о 2:51 Синєгубов.

Після відбою попередньої загрози о 02:07 Повітряні Сили ЗСУ про нові загрози не повідомляли.

Перший удар по Харкову

Перші вибухи пролунали у місті близько опівночі. ПС ЗСУ повідомили перед цим про ракетну загрозу для Харківської та Полтавській областей.

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