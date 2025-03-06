У Харкові уточнили наслідки дронового удару по багатоповерхівці, є постраждалі

За словами міського голови, було пошкоджено дах та технічний поверх багатоповерхівки, й "була невеличка пожежа".

Також зруйновано ліфтову шахту, частково - технічний поверх та фасадну частину плит між 9-м та технічним поверхами.

"Пошкоджено скління в прилеглих будинках та 8 автівок. Проводиться евакуація людей з під'їзду багатоповерхівки", - розповів Терехов.

Також мер повідомив, що є двоє постраждалих, і "в обох гостра реакція на стрес".

"На місці працюють усі відповідні служби та волонтери", - поінформував міський голова.

Натомість керівник Харківської ОВА Синєгубов розповів, що у Харкові через ворожу атаку постраждала одна жінка, у якої гостра реакція на стрес

"Близько 3:50 внаслідок падіння уламків БпЛА "Герань" пошкоджено дах, ліфтову шахту, частково технічний поверх та фасадну частину багатоквартирного житлового будинку у Харкові. Виникла пожежа", - повідомив він.

Чиновник додав, що було пошкоджено 8 автомобілів, скління в 9 багатоквартирних будинках та дитячому навчальному закладі, розташованих поруч.

"Постраждала одна жінка - гостра реакція на стрес. На цю хвилину пожежа ліквідована", - йдеться в заяві глави ОВА.