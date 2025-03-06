В Харькове уточнили последствия дронового удара по многоэтажке, есть пострадавшие

По словам городского головы, была повреждена крыша и технический этаж многоэтажки, и "был небольшой пожар".

Также разрушена лифтовая шахта, частично - технический этаж и фасадная часть плит между 9-м и техническим этажами.

"Повреждено остекление в близлежащих домах и 8 автомобилей. Проводится эвакуация людей из подъезда многоэтажки", - рассказал Терехов.

Также мэр сообщил, что есть двое пострадавших, и "у обоих острая реакция на стресс".

"На месте работают все соответствующие службы и волонтеры", - сообщил городской голова.

Вместе с тем руководитель Харьковской ОВА Синегубов рассказал, что в Харькове из-за вражеской атаки пострадала одна женщина, у которой острая реакция на стресс

"Около 3:50 в результате падения обломков БпЛА "Герань" повреждена крыша, лифтовая шахта, частично технический этаж и фасадная часть многоквартирного жилого дома в Харькове. Возник пожар", - сообщил он.

Чиновник добавил, что были повреждены 8 автомобилей, остекление в 9 многоквартирных домах и детском учебном заведении, расположенных рядом.

"Пострадала одна женщина - острая реакция на стресс. На эту минуту пожар ликвидирован", - говорится в заявлении главы ОВА.