У Харкові уточнили кількість постраждалих через вечірній обстріл

Удар по Харкову новими бомбами РФ

Нагадаємо, 27 березня армія РФ вперше завдала удару по Харкову за допомогою керованого боєприпасу великого калібру. Йдеться про бомбу УМПБ Д-30 СН, яка виготовлена на базі ФАБ-250.

Внаслідок атаки було пошкоджено 14 багатоповерхівок й навчальний заклад. Відомо про жертву та щонайменше 18 поранених, серед яких є дитина.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що нові керовані боєприпаси РФ можуть долітати до будь-якого району Харкова. На його думку, ці снаряди збивати можна, але це питання до військових.

Що відомо про бомби УМПБ, якими Росія вдарила по Харкову - у матеріалі РБК-Україна.

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