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В Харькове на этой неделе будут искать диверсантов: что известно

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Воскресенье 08 января 2023 18:15
В Харькове на этой неделе будут искать диверсантов: что известно Фото: в Харькове на этой неделе будут искать диверсантов (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

9 и 10 января СБУ проведет в Харькове антитеррористические контрдиверсионные мероприятия. К мероприятию будут привлечены военная техника, вооружение и радиотехнические средства.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"9-10 января на территории одного из районов города Харькова Служба безопасности Украины будет проводить антитеррористические контрдиверсионные мероприятия. Помимо СБУ в мероприятиях примут участие органы военного управления и другие правоохранительные структуры с привлечением военной техники, вооружения и радиотехнических средств", - пишет пресс-служба.

Целью мероприятий является:

  • повышение безопасности мирного населения;
  • усиление защищенности объектов критической инфраструктуры;
  • обнаружение и задержание возможных диверсионных групп.

Во время мероприятий возможно ограничение прохода или проезда по некоторым улицам города, а также проверка документов, осмотр автомобильного транспорта.

"СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность, соблюдать режим комендантского часа", - добавляет СБУ.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в МВД недавно назвали количество разоблаченных диверсантов с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

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