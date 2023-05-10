UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Харкові три станції метро зачинять 13 травня: які саме і в чому причина

Фото: в Харкові три станції метро зачинять 13 травня (t.me/kh_metro)
Автор: Марія Кучерявець

У метро Харкова в суботу, 13 травня три станції будуть тимчасово зачинені для обслуговування пасажирів. Мова йде про "Метробудівників", "Захисників України" та "Архітектора Бекетова".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Харківського метрополітену.

Як курсуватимуть потяги

Зокрема, рух Олексіївською лінією тимчасово буде виконуватися на ділянці "Перемога" - "Держпром".

Також буде тимчасово зачинено перехід зі станції "Спортивна" на станцію "Метробудівників".

Рух поїздів Олексіївською лінією метрополітену на цей період буде здійснюватися на ділянці від станції "Перемога" до станції "Держпром" та у зворотному напрямку у наступній послідовності:

  • від станції "Перемога" до станції "Наукова" з пересадкою до іншого составу, що прямуватиме до станції "Держпром".
  • від станції "Держпром" до станції "Наукова" з пересадкою до іншого составу, що прямуватиме до станції "Перемога".

В чому причина

Як пояснив прес-секретар КП "Харківський метрополітен" Олексій Бітнер, причина перекриття руху у тому, що в підземці пройде боксерський турнір.

"Метрополітен перебуває у переліку безпечних місць для проведення масових заходів. 13 травня на станції "Захисників України" проходитиме турнір із боксу", - уточнив він.

Нагадаємо, раніше в Харкові зупиняли рух метрополітену через проблеми зі світлом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
метрохарков