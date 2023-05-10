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В Харькове три станции метро закроют 13 мая: какие именно и в чем причина

Фото: в Харькове три станции метро закроют 13 мая (t.me/kh_metro)
Автор: Мария Кучерявец

В метро Харькова в субботу, 13 мая, три станции будут временно закрыты для обслуживания пассажиров. Речь идет о "Метростроителей", "Защитниках Украины" и "Архитектора Бекетова".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Харьковского метрополитена.

Как будут курсировать поезда

В частности, движение по Алексеевской линии временно будет выполняться на участке "Победа" - "Госпром".

Также будет временно закрыт переход со станции "Спортивная" на станцию "Метростроителей".

Движение поездов Алексеевской линией метрополитена на этот период будет осуществляться на участке от станции "Победа" до станции "Госпром" и обратно в следующей последовательности:

  • от станции "Победа" до станции "Научная" с пересадкой в другой состав, который будет направляться к станции "Госпром".
  • от станции "Госпром" до станции "Научная" с пересадкой в другой состав, который будет направляться к станции "Победа".

В чем причина

Как пояснил пресс-секретарь КП "Харьковский метрополитен" Алексей Битнер, причина перекрытия движения состоит в том, что в подземке пройдет боксерский турнир.

"Метрополитен находится в перечне безопасных мест для проведения массовых мероприятий. 13 мая на станции "Защитников Украины" пройдет турнир по боксу", - уточнил он.

Напомним, ранее в Харькове останавливали движение метрополитена из-за проблем со светом.

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метрохарков