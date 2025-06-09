У Харкові третю добу шукають людей під завалами після масованого удару РФ

Астахов зазначив, що внаслідок російського удару по цивільному підприємству в Київському районі Харкова були значні руйнування і пожежі в чотирьох цехах загальною площею 10 тисяч квадратних метрів.

Фото: рятувальна операція у Харкові (facebook.com/DSNSKHARKIV)

За його словами, з-під завалів рятувальникам вдалося врятувати двох людей.

"Після проведення рятувальної операції стався обвал конструкції будівлі, внаслідок чого постраждав рятувальник. Є ймовірність, що під завалами перебувають ще шість людей", - додав він.

Також Астахов уточнив, що о 8:35 8 червня пожежу було локалізовано. Зараз триває її ліквідація.