В Харькове третьи сутки ищут людей под завалами после массированного удара РФ

Спасатели продолжают работы на месте российского удара по Харькову в ночь на 7 июня. Под завалами могут оставаться люди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг начальника Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области Артема Астахова.
Астахов отметил, что в результате российского удара по гражданскому предприятию в Киевском районе Харькова были значительные разрушения и пожары в четырех цехах общей площадью 10 тысяч квадратных метров.
Фото: спасательная операция в Харькове (facebook.com/DSNSKHARKIV)
По его словам, из-под завалов спасателям удалось спасти двух людей.
"После проведения спасательной операции произошел обвал конструкции здания, в результате чего пострадал спасатель. Есть вероятность, что под завалами находятся еще шесть людей", - добавил он.
Также Астахов уточнил, что в 8:35 8 июня пожар был локализован. Сейчас продолжается его ликвидация.
Напомним, российские оккупанты в ночь на 7 июня нанесли комбинированный удар по Харькову. Враг использовал дроны, управляемые авиабомбы и ракеты.
В частности, по данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, россияне применили для атаки на предприятие в Киевском районе 40 ударных дронов. Пострадали пять сотрудников.
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