В Харькове на фоне атаки дронов прогремели взрывы: что известно

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные каналы, Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова и канал Воздушных сил ВСУ.

В частности, первый звук взрыва в городе был слышен примерно в 19:38. После этого паблики писали о еще ряде взрывов.

Накануне Олег Синегубов сообщил, что над городом и областью фиксируются дроны.

"Вражеские БпЛА зафиксированы в небе над Харьковом и областью. Оставайтесь в безопасных местах до отбоя тревоги", - написал он.

Воздушные силы ВСУ также предупреждали, что с севера в направлении Харькова фиксируются беспилотники.

Обновлено в 19:48

Мэр Харькова Игорь Терехов написал, что над городом был сбит дрон. В то же время атака еще продолжается.

"Силами обороны над Харьковом был сбит ударный дрон. Предварительно - без последствий. В небе над городом еще есть вражеские БПЛА. Будьте осторожны, лучше перейдите в укрытие", - написал он.

Где объявили тревогу

По состоянию на 19:47 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Харьковской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях.