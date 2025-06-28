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В Харькове на фоне атаки дронов прогремели взрывы: что известно

Суббота 28 июня 2025 19:47
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В Харькове на фоне атаки дронов прогремели взрывы: что известно Фото: людей призвали быть в укрытиях (t.me/dsns_telegram)
Автор: Эдуард Ткач

Вечером, 28 июня, в Харькове раздались звуки взрывов. Город атакуют вражеские дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные каналы, Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова и канал Воздушных сил ВСУ.

В частности, первый звук взрыва в городе был слышен примерно в 19:38. После этого паблики писали о еще ряде взрывов.

Накануне Олег Синегубов сообщил, что над городом и областью фиксируются дроны.

"Вражеские БпЛА зафиксированы в небе над Харьковом и областью. Оставайтесь в безопасных местах до отбоя тревоги", - написал он.

Воздушные силы ВСУ также предупреждали, что с севера в направлении Харькова фиксируются беспилотники.

Обновлено в 19:48

Мэр Харькова Игорь Терехов написал, что над городом был сбит дрон. В то же время атака еще продолжается.

"Силами обороны над Харьковом был сбит ударный дрон. Предварительно - без последствий. В небе над городом еще есть вражеские БПЛА. Будьте осторожны, лучше перейдите в укрытие", - написал он.

Где объявили тревогу

По состоянию на 19:47 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Харьковской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях.

В Харькове на фоне атаки дронов прогремели взрывы: что известно

Обстрелы Харькова

Напомним, что россияне регулярно атакуют Харьков дронами, а порой применяют для обстрелов ракеты.

Так, в ночь на 25 июня враг нанес по городу минимум 7 ударов дронами типа "Шахед". В результате атаки был поврежден незаселенный жилой дом и возник пожар.

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