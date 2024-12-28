В Харькове тысячи людей остаются без тепла после атаки РФ на Рождество

В Харькове без отопления 85 тысяч абонентов. Они остаются без тепла после обстрела 25 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

Синегубов добавил, что процесс восстановления теплоснабжения в Харькове и населенных пунктах Харьковского района продолжается. Работы идут в нескольких районах Харькова.

По его словам, по состоянию на утро 28 декабря оставляют без отопления около 85 тысяч абонентов Харькова. Кроме того, без отопления еще 27 тысяч абонентов громад Харьковского района.

Обстрел Харькова 25 декабря

На Рождество, 25 декабря, российские войска нанесли новый удар по украинской энергетике. Больше о последствиях атаки - узнайте по ссылке.

Оккупанты массированно ударили по Харькову, выпустив по городу 12 ракет. "Прилеты" были в нескольких локациях. В результате атаки в Харькове без отопления остались более тысячи жилых домов.

После обстрела правительство дало разрешение временно не выключать свет в Харькове и области, пока не будет восстановлена подача тепла и горячей воды.

РБК-Украина писало, что оккупанты используют новую тактику обстрелов энергетики Украины, чтобы блокировать отдельные регионы от электроснабжения. Подробнее об этом - в нашем материале.

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