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У Харкові на території приватного подвір'я виявили нерозірвану ракету Х-59

Харків, Середа 25 грудня 2024 15:42
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У Харкові на території приватного подвір'я виявили нерозірвану ракету Х-59 Ілюстративне фото: у Харкові впала ракета Х-59 (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Харкові сьогодні, 25 грудня, впала ракета Х-59. Її виявили на території приватного подвір'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова в Telegram.

"У Харкові виявили ворожу ракету Х-59, яка, на щастя, не розірвалася. Снаряд упав на територію приватного подвір'я", - розповів Синєгубов.

За його словами, постраждалих внаслідок падіння ракети немає. При цьому вибухотехніки вже працюють над знешкодженням.

Масований обстріл

Нагадаємо, сьогодні, 25 грудня, російські окупанти вкотре завдали масованого удару по Україні.

Однією з пріоритетних цілей ворога став Харків. Як розповів мер Ігор Терехов, загалом росіяни запустили по місту 12 ракет.

Усі ворожі ракети били по котельнях, ТЕЦ та об'єктах електроенергетики. Через це значна частина міста залишилася без опалення.

При цьому внаслідок атаки відомо про чотирьох постраждалих.

Детально про наслідки атаки - в матеріалі РБК-Україна.

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