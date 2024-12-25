У Харкові на території приватного подвір'я виявили нерозірвану ракету Х-59

У Харкові сьогодні, 25 грудня, впала ракета Х-59. Її виявили на території приватного подвір'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова в Telegram.

"У Харкові виявили ворожу ракету Х-59, яка, на щастя, не розірвалася. Снаряд упав на територію приватного подвір'я", - розповів Синєгубов. За його словами, постраждалих внаслідок падіння ракети немає. При цьому вибухотехніки вже працюють над знешкодженням.