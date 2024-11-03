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У Харкові та Запоріжжі пролунали вибухи

Фото: рятувальник (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Пізно ввечері, 3 листопада, у Харкові та Запоріжжі пролунала серія вибухів. Ворог вкотре скинув авіабомби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова та голову Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Знову звуки вибухів чутно у Харкові. Будьте обережні", - йдеться у повідомленні о 22:28.

Через декілька хвилин Терехов уточнив, що за попередньою інформацією прильоти зафіксовано у Шевченківському районі міста.

"За наявною на зараз інформацією, один з ударів прийшовся у район щільної житлової забудови. Уточнюємо", - додав він.

Перед вибухами у Повітряних силах ЗСУ попередили, що на Харків летить КАБ.

Трохи ще раніше, о 22:23, вибух пролунав у Запоріжжі. Іван Федоров перед ударом писав, що існує загроза ударів балістичними ракетами.

Оновлено о 22:37

"Ще одна влучання КАБу зафіксували також у Шевченківському районі", - написав глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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