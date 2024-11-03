В Харькове и Запорожье раздались взрывы

"Снова звуки взрывов слышны в Харькове. Будьте осторожны", - говорится в сообщении в 22:28.

Через несколько минут Терехов уточнил, что, по предварительной информации, прилеты зафиксированы в Шевченковском районе города.

"По имеющейся на данный момент информации, один из ударов пришелся в район плотной жилой застройки. Уточняем", - добавил он.

Перед взрывами в воздушных силах ВСУ предупредили, что на Харьков летит КАБ.

Чуть раньше, в 22:23, взрыв прогремел в Запорожье. Иван Федоров перед ударом писал, что существует угроза ударов баллистическими ракетами.

Обновлено в 22:37

"Еще одно попадание КАБа зафиксировали также в Шевченковском районе", - написал глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.