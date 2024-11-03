RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

В Харькове и Запорожье раздались взрывы

Фото: спасатель (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Поздним вечером, 3 ноября, в Харькове и Запорожье прозвучала серия взрывов. Враг еще раз сбросил авиабомбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова и главу Запорожской ОВД Ивана Федорова.

"Снова звуки взрывов слышны в Харькове. Будьте осторожны", - говорится в сообщении в 22:28.

Через несколько минут Терехов уточнил, что, по предварительной информации, прилеты зафиксированы в Шевченковском районе города.

"По имеющейся на данный момент информации, один из ударов пришелся в район плотной жилой застройки. Уточняем", - добавил он.

Перед взрывами в воздушных силах ВСУ предупредили, что на Харьков летит КАБ.

Чуть раньше, в 22:23, взрыв прогремел в Запорожье. Иван Федоров перед ударом писал, что существует угроза ударов баллистическими ракетами.

Обновлено в 22:37

"Еще одно попадание КАБа зафиксировали также в Шевченковском районе", - написал глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в Украине