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У Харкові та передмісті відновили цифрове телемовлення українських телеканалів

Фото: у Харкові та передмісті відновили цифрове телемовлення українських телеканалів (freepik.com)
Автор: Наталія Кава

Спеціалісти відновили цифрове телевізійне мовлення 34 національних та 3 регіональних українських каналів у місті Харків та його околицях.

"Наразі мешканці Харкова та найближчих районів можуть переглядати всі пакети телевізійних програм МХ-1, МХ-2, МХ-3, МХ-5 та МХ-7", - сказано у повідомленні.

Як зазначили в ОВА, для перегляду програм не потрібно виконувати ніяких переналаштувань. Якщо у користувача приймач Т", то канали у мережі з’являться автоматично.

Проблеми з телебаченням у Харкові

Нагадаємо, 22 квітня росіяни поцілили у телевізійну вежу міста Харків. Після цього у самому Харкові, його околицях та області зникла трансляція телеканалів.

Пізніше стало відомо, що для удару по вежі ворог застосував керовану авіаційну ракету Х-59.

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