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В Харькове и пригороде возобновили цифровое телевещание украинских телеканалов

Фото: в Харькове и пригороде возобновили цифровое телевещание украинских телеканалов (freepik.com)
Автор: Наталья Кава

Специалисты восстановили цифровое телевизионное вещание 34 национальных и 3 региональных украинских каналов в Харькове и его окрестностях.

"В настоящее время жители Харькова и ближайших районов могут просматривать все пакеты телевизионных программ МХ-1, МХ-2, МХ-3, МХ-5 и МХ-7", - говорится в сообщении.

Как отметили в ОВА, для просмотра программ не требуется никаких перенастроек. Если у пользователя приемник "Т", то каналы в сети появятся автоматически.

Проблемы с телевидением в Харькове

Напомним, 22 апреля россияне попали в телевизионную башню города Харьков. После этого в Харькове, его окрестностях и области исчезла трансляция телеканалов.

Позже стало известно, что для удара по башне враг применил управляемую авиационную ракету Х-59.

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