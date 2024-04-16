UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Харкові та області введуть нові графіки відключень світла

Ілюстративне фото: у ХАркові змінять графіки відключення світла з 17 квітня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У Харкові та області з 17 по 20 квітня діятимуть оновлені графіки відключень світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.

Графіки запроваджено через російські удари по енергетичних об'єктах. В них вказано назви населених пунктів, вулиць, черги та період, у який проміжок часу світла не буде.

"Фахівці продовжують ремонтувати інфраструктуру після ворожих обстрілів", - написав Синєгубов.

 

Що передувало

Нагадаємо, перебої зі світлом у Харкові спостерігаються через постійні атаки російських окупантів. Ворог б'є по об'єктах енергетичної інфраструктури в області своїми балістичними ракетами та дронами.

Зокрема, під час масованого удару по Україні 11 квітня внаслідок атаки в Харківській області перестали працювати дві ТЕЦ та трансформаторна підстанція. Одна з пошкоджених ТЕЦ живила Харків, зазначав міський голова Ігор Терехов.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
блекаутХарківВідключеня світла