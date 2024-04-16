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В Харькове и области введут новые графики отключения света

Иллюстративное фото: в Харькове изменят графики отключения света с 17 апреля (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Харькове и области с 17 по 20 апреля будут действовать обновленные графики отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Харьковской облгосадминистрации Олега Синегубова.

Графики введены из-за российских ударов по энергетическим объектам. В них указаны названия населенных пунктов, улиц, очереди и период, в который промежуток света не будет.

"Специалисты продолжают ремонтировать инфраструктуру после вражеских обстрелов", - написал Синегубов.

 

Что предшествовало

Напомним, перебои со светом в Харькове наблюдаются из-за постоянных атак российских окупантов. Враг бьет по объектам энергетической инфраструктуры в области своими баллистическими ракетами и дронами.

В частности, во время массированного удара по Украине 11 апреля в результате атаки в Харьковской области перестали работать две ТЭЦ и трансформаторная подстанция. Одна из поврежденных ТЭЦ питала Харьков, отмечал мэр Игорь Терехов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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блекаутХарьковОтключения света