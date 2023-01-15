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В Харькове и области возобновили электроснабжение после обстрелов

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Харьков, Воскресенье 15 января 2023 10:18
В Харькове и области возобновили электроснабжение после обстрелов Фото: в Харьковской области возобновили свет после российских обстрелов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Специалисты возобновили электроснабжение в Харькове и области. Свет в регионе исчез в результате вчерашних российских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

"До 1 часа ночи 15 января благодаря самоотверженной работе энергетиков у большинства потребителей электроснабжение было восстановлено. По состоянию на 8:30 заживлено 100% потребителей Харькова и области, отключенных в результате обстрелов", - говорится в сообщении.

Синегубов отметил, что в течение суток оккупанты обстреливали Купянский, Чугуевский и Харьковский районы. В Волчанске повреждены учебное заведение, инфраструктурные и промышленные объекты. В Купянском районе - неэксплуатированное здание и объект промышленности.

Напомним, вчера оккупанты во время массированной атаки в Харьковской области зафиксировали два "прилета" в объект критической инфраструктуры. В регионе ввели аварийные отключения света, а затем сообщили, что область полностью обесточена.

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