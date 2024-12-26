У Харкові та області тимчасово припинять вимикати світло

За словами Синєгубова, вчора, 25 грудня, було досягнуто домовленості з головою уряду Денисом Шмигалем й профільними міністерствами щодо зняття лімітів з енерговикористання на території Харкова та області.

"Це означає, що відключення до мешканців застосовуватися не будуть наразі, поки не буде нормалізована ситуація із теплопостачанням і з постачанням гарячої води. Це принципова позиція уряду для того, щоб підтримати харків'ян", - пояснив він.

Також він додав, що вчора Росія запустила проти Харкова 13 ракет, серед яких були:

С-300;

С-400;

"Іскандер";

Х-59.

Зокрема після завершення ракетного обстрілу ворог запустив безпілотні літальні апарати (БпЛА) типу Shahed.

"Всього було 17 БпЛА типу Shahed. Більшість - на місто Харків. Частину з них було ліквідовано одразу, частину шукаємо ще зараз", - відзначи Синєгубов.

Ситуація зі світлом в Україні

У ніч на 26 грудня Російська Федерація (РФ) здійснила тринадцяту з початку року масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України, використовуючи ракети та безпілотні літальні апарати (БпЛА). Внаслідок цього в кількох областях були введені обмеження на споживання електроенергії. Після завершення обстрілів на об'єктах, де це дозволяла безпекова ситуація, розпочалися аварійно-відновлювальні роботи.

Зокрема, у місті Дніпро через обстріли виникли проблеми з теплопостачанням у лівобережній частині міста. Місцеві комунальні служби працюють над відновленням тепла для мешканців.