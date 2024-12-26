У Харкові та області тимчасово припинять вимикати світло

Відключень світла у Харкові, а також Харківській області не буде доти, доки усюди не відновлять опалення, а також гарячу воду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Синєгубова, якого цитує "Суспільне".
За словами Синєгубова, вчора, 25 грудня, було досягнуто домовленості з головою уряду Денисом Шмигалем й профільними міністерствами щодо зняття лімітів з енерговикористання на території Харкова та області.
"Це означає, що відключення до мешканців застосовуватися не будуть наразі, поки не буде нормалізована ситуація із теплопостачанням і з постачанням гарячої води. Це принципова позиція уряду для того, щоб підтримати харків'ян", - пояснив він.
Також він додав, що вчора Росія запустила проти Харкова 13 ракет, серед яких були:
Зокрема після завершення ракетного обстрілу ворог запустив безпілотні літальні апарати (БпЛА) типу Shahed.
"Всього було 17 БпЛА типу Shahed. Більшість - на місто Харків. Частину з них було ліквідовано одразу, частину шукаємо ще зараз", - відзначи Синєгубов.
У ніч на 26 грудня Російська Федерація (РФ) здійснила тринадцяту з початку року масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України, використовуючи ракети та безпілотні літальні апарати (БпЛА). Внаслідок цього в кількох областях були введені обмеження на споживання електроенергії. Після завершення обстрілів на об'єктах, де це дозволяла безпекова ситуація, розпочалися аварійно-відновлювальні роботи.
Зокрема, у місті Дніпро через обстріли виникли проблеми з теплопостачанням у лівобережній частині міста. Місцеві комунальні служби працюють над відновленням тепла для мешканців.
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