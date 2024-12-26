В Харькове и области временно прекратят выключать свет

По словам Синегубова, вчера, 25 декабря, была достигнута договоренность с главой правительства Денисом Шмыгалем и профильными министерствами о снятии лимитов по энергоиспользованию на территории Харькова и области.

"Это означает, что отключения к жителям применяться не будут пока не будет нормализована ситуация с теплоснабжением и с поставками горячей воды. Это принципиальная позиция правительства для того, чтобы поддержать харьковчан", - пояснил он.

Также он добавил, что вчера Россия запустила против Харькова 13 ракет, среди которых были:

С-300;

С-400;

"Искандер";

Х-59.

В частности после завершения ракетного обстрела враг запустил беспилотные летательные аппараты (БпЛА) типа Shahed.

"Всего было 17 БпЛА типа Shahed. Большинство - на город Харьков. Часть из них была ликвидирована сразу, часть ищем еще сейчас", - отметил Синегубов.

Ситуация со светом в Украине

В ночь на 26 декабря Российская Федерация (РФ) осуществила тринадцатую с начала года массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины, используя ракеты и беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Вследствие этого в нескольких областях были введены ограничения на потребление электроэнергии. После завершения обстрелов на объектах, где это позволяла ситуация с безопасностью, начались аварийно-восстановительные работы.

В частности, в городе Днепр из-за обстрелов возникли проблемы с теплоснабжением в левобережной части города. Местные коммунальные службы работают над восстановлением тепла для жителей.