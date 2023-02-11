У Харкові та області повністю відновили енергопостачання, - ОВА

Вночі у Харкові та області повністю відновили електропостачання, проте аварійні відключення продовжуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Харківської ОВА Олега Синегубова.

"Вночі було відновлено електропостачання та загоєно 100% споживачів по місту та області. Однак через наслідки ракетних ударів (протягом - ред.) 11 та 12 лютого діятимуть спеціальні графіки аварійних відключень для 12 черг", - повідомив голова Харківської військової адміністрації. .

Нагадаємо, вчора росіяни завдали ударів по критичній інфраструктурі Харкова. Раніше Синегубов повідомляв про сімох постраждалих, двоє з яких у тяжкому стані.

Як відомо, у п'ятницю окупанти здійснили черговий масований обстріл України. РБК-Україна повідомляло всі подробиці атаки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.