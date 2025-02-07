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У Харкові та області повітряна тривога працюватиме по-новому: що зміниться

Ілюстративне фото: Генштаб описав ситуацію на фронті (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Нова система оповіщення про повітряну тривогу у Харкові та Харківській області працюватиме окремо. Ухвалено відповідне рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Харківської міської ради.

Як пише міськрада, сьогодні, 7 лютого, виконавчий комітет прийняв рішення щодо експлуатації місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення Харкова. Система вже пройшла випробування й готова до роботи. 

Як працюватиме тривога у Харкові й області 

Нова система оповіщення розділятиме повітряну тривогу у місті й області, що дозволить зменшити кількість тривог у Харкові й регіоні та створити комфортніші умови для роботи бізнесу. 

"Вона (нова система оповіщення, - ред.) має кілька джерел живлення, забезпечена резервними каналами зв'язку та обладнана голосовими повідомленнями, які дають змогу конкретизувати тип загрози для міста", - пише міська рада. 

Обстріли Харківської області

Від початку повномасштабної війни Харківська область та Харків регулярно підпадають під удари з боку російських терористів. Як приклад, протягом 5 лютого, за словами голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Синєгубова, ворог застосував проти регіону вісім безпілотників, з яких протиповітряній обороні (ППО) вдалось збити шість. Також вчора, 6 лютого, терористи вдарили дроном по одному з районів Харкова.

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