У Харкові та області повітряна тривога працюватиме по-новому: що зміниться

Обстріли Харківської області

Від початку повномасштабної війни Харківська область та Харків регулярно підпадають під удари з боку російських терористів. Як приклад, протягом 5 лютого, за словами голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Синєгубова, ворог застосував проти регіону вісім безпілотників, з яких протиповітряній обороні (ППО) вдалось збити шість. Також вчора, 6 лютого, терористи вдарили дроном по одному з районів Харкова.

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