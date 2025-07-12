В Харкові та області потужна злива і вітер: зриває дерева, немає світла

"В Харкові та області вирує негода: потужна злива і шквальний вітер до 20 м/с", - пише глава ОВА.

За словами Синєгубова, наразі частково знеструмлена Балаклія. Крім того, Борщівка та Вербівка знеструмлені повністю.

"Будьте обачними та обережними поблизу дерев та ліній електропередачі. Дотримуйтесь правил безпеки під час перебування на вулиці", - наголосив очільник ОВА.

Напередодні, приблизно о 20:30 у соцмережах почали поширюватися кадри, на яких видно шторм у Харкові.

Причому низка місцевих каналів стверджували, що в центрі міста зникло світло. Паралельно були припущення та кадри, що ймовірно, блискавка влучила у трансформатор. Інші писали, що це кульова блискавка.

Також в мережі ширилися кадри, як через сильний вітер у Харкові падають дерева, візки з магазинів рухаються самі по собі, а також, як стверджується, було пошкоджено електричку. Зокрема, судячи з кадрів у соцмережах, на неї впало дерево.

Оновлено о 21:22

"Троє постраждалих у Харкові через негоду: обвалився дах у приватному будинку в Салтівському районі. Медики надають постраждалим необхідну допомогу", - уточнив Синєгубов.

Глава ОВА розповів, що с ильна злива, град та шквальні пориви вітру спричинили падіння електроопор та пошкодження дахів будинків. Крім того, він підтвердив, що по місту багато повалених дерев.

"Підрозділи ДСНС ліквідовують наслідки негоди", - додав глава Харківської ОВА.

Оновлено о 21:25

За словами Синєгубов, внаслідок негоди у селі Першотравневе Зміївської громади на 56-річну жінку впало дерево. Вона загинула.